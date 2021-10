Jean-Paul Belmondo blagueur : Son petit-fils Victor raconte sa dernière "pitrerie"

Jean-Paul Belmondo aura fait rire son clan jusqu'au bout ! Invité sur le plateau de C à Vous ce mardi 26 octobre sur France 5, Victor Belmondo, le petit-fils du comédien, qui marche sur les traces de son illustre grand-père, est venu présenter son prochain film Albatros de Xavier Beauvois. Il en a profité pour partager une histoire rocambolesque qui s'est déroulée au domicile de son papy, décédé le 6 septembre dernier à l'âge de 88 ans.

"Son cercueil s'est retrouvé bloqué dans un ascenseur au lendemain de l'hommage solennel et vous avez dit 'Dis donc papy, tu continues à nous faire des blagues'. Les employés des pompes funèbres sont restés coincés dans l'ascenseur, ont dû l'escalader pour en sortir, se sont de nouveau retrouvés bloqués dans le garage. C'est une histoire de dingue !", a amorcé Anne-Elisabeth Lemoine. Et le jeune acteur de 27 ans, qui ressemble énormément à son grand-père, de répondre : "Il y a eu plein de pitreries. Je pense qu'il ne voulait pas partir sans nous faire rire. Et il nous aura fait rire jusqu'au dernier moment", a commenté le frère d'Alessandro et Giacomo (30 et 23 ans).

"On était à la maison et on attendait les pompes funèbres qui n'arrivaient pas. On les a vus après arriver en sueur, 20 minutes en retard et nous disant qu'ils avaient dû sortir par la trappe de l'ascenseur...Oui ils ont dû faire une cascade". Une anecdote folle digne de Jean-Paul Belmondo, fin blagueur de son vivant. "Je pense qu'il avait envie de retarder l'échéance", a supposé l'un des trois fils de Luana et Paul Belmondo.

Avant de partager d'autres moments drôles vécus avec son papy. "J'ai rarement vu mon grand-père dans une voiture. Je l'ai toujours vu sur le toit ou le capot...S'il était dans la voiture, c'était avec la portière ouverte", a déclaré le jeune comédien, qui est le portrait craché de son grand-père. Une ressemblance qui a frappé Anne-Elisabeth Lemoine et ses chroniqueurs mais qui semble le gêner. "C'est compliqué...Je me vois en lui furtivement dans les films, surtout ceux où il a mon âge", a-t-il concédé.