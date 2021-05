Victor Belmondo insulté au début de sa carrière au cinéma : il explique

Très fier de la carrière de son grand-père, Victor Belmondo espère être capable du même talent et comprend l'attente et l'impatience des fans à découvrir ses capacités artistiques et scéniques. "J'aurais la même curiosité si le fils de Robert de Niro débarquait ! Certains exigeront plus de moi, mais grâce à la popularité de mon grand-père, j'ai aussi la chance que mon nom soit accompagné d'une grande bienveillance. A moi de transformer tout cela en énergie de travail", estime alors le frère de Giacomo et Alessandro (22 et 29 ans), qui a récemment profité d'une réunion de famille pour célébrer les 88 ans du patriarche.