Mort de Jean-Paul Belmondo : son petit-fils Alessandro évoque les "anecdotes croustillantes" de l'acteur

La douleur s'estompera avec le temps, peut-être, mais jamais elle ne disparaîtra. La mort de Jean-Paul Belmondo, qui remonte au 6 septembre dernier, est encore difficile à accepter pour une grande partie des Français. Encore plus pour les membres de la famille du comédien, évidemment, dont son petit-fils Alessandro. Le 12 octobre, pourtant, c'est avec le sourire qu'il a rendu hommage une nouvelle fois à son modèle. Parce que c'est l'image qu'il souhaite conserver à l'esprit, celle d'une icone au grand coeur, à l'aura folle, à la bonne humeur constante.

Sur son compte Instagram, le jeune homme de 30 ans a partagé une photographie, datant d'une époque d'insouciance, sur laquelle il prend la pause avec Jean-Paul Belmondo. Grand-père et petit-fils y échangent un regard qui transpire l'amour et l'admiration, avec dans les mains l'impression d'une séquence du film A bout de souffle, de Jean-Luc Godard, sur laquelle l'acteur évolue auprès de Jean Seberg. "Souvenir d'un de nos nombreux moments de complicité, écrit le fils de Paul et Luana. Papy me racontait ses anecdotes croustillantes de tournage... que je garde précieusement pour moi !"