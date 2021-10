Luana Belmondo folle de son mari Paul : moqueuse, elle dévoile ce qui l'a séduite chez lui...

Le clan Belmondo s'est retrouvé dans la soirée du 7 octobre pour fêter les 23 ans de Giacomo, le fils benjamin de Paul et Luana Belmondo. La belle-fille de l'inoubliable Jean-Paul Belmondo, mort le mois dernier à l'âge de 88 ans, a partagé des vidéos et photos de ce moment en famille sur son compte Instagram. Elle s'est gentiment moquée de son mari dont elle est folle amoureuse.

Entouré de ses grands frères Alessandro et Victor (30 et 27 ans), de ses parents, d'amis et d'autres membres de sa famille, le beau brun a soufflé ses bougies au restaurant Bambou, à Paris, sous les chants et applaudissements des siens. Victor Belmondo, déchaîné, a chanté "Joyeux anniversaire" en italien et anglais, en choeur avec les autres convives.

Filmant la scène avec son portable, Luana Belmondo semblait très heureuse et a également chanté en italien. L'animatrice d'émissions culinaires, que l'on a pu voir dans Mon gâteau est le meilleur de France sur M6, a dévoilé une photo drôle de celui qui partage sa vie depuis 31 ans, Paul Belmondo.