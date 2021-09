Mort de Jean-Paul Belmondo : Luana Belmondo dévoile un souvenir poignant de l'acteur

La mort de Jean-Paul Belmondo, annoncée lundi 6 septembre 2021 par l'AFP, a beaucoup accablée le clan Belmondo. Via les réseaux sociaux, de nombreux proches du Magnifique ont partagé des photos de l'acteur de 88 ans afin d'honorer sa carrière et sa vie. Et le dernier hommage en date est celui de la belle-fille de Bebel, Luana Belmondo. Sur son compte Instagram, l'épouse de Paul Belmondo a dévoilé un souvenir de Jean-Paul Belmondo. Un tendre cliché sur lequel l'animatrice prend la pose aux côtés de son époux et avec sa tête posée sur son beau-père.

"J'ai eu la chance de connaître un homme tellement joyeux qui aimait énormément la vie. Durant les nombreuses épreuves de sa vie, il a toujours su se relever et avancer", a-t-elle indiqué en légende tout en mentionnant que le sourire légendaire de l'acteur "ne l'a jamais quitté". Un bel hommage à Jean-Paul Belmondo auquel Luana Belmondo a également ajouté ses remerciements envers ses abonnés qui sont nombreux à lui partager leurs respects. "Merci pour tous vos nombreux messages. Ils nous ont fait énormément de bien", peut-on lire. Un post salué par les internautes ainsi que par de nombreuses célébrités comme Anthony Delon, Bernard Montiel ou encore la chroniqueuse de Touche pas à mon poste, Valérie Bénaïm .