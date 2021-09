Obsèques de Jean-Paul Belmondo : Alain Delon, près du cercueil, "une très grande émotion"

Michel Leeb a raison d'évoquer une histoire du cinéma français via ses deux acteurs de légende, qui ont marqué le box-office pendant des décennies et les mémoires. Alain Delon lui-même le reconnaissait volontiers sur Europe 1. "J'ai débuté dans Sois belle et tais-toi, c'était un de mes premiers films, on ne s'est jamais quittés depuis. On a fait le cinéma français tous les deux, lui et moi, on est deux icônes du cinéma français, on ne peut pas parler de l'un sans parler de l'autre", disait-il.

Après cette cérémonie à l'église, le clan Belmondo devait se retrouver dans la stricte intimité pour la crémation du défunt acteur.