Mort de Jean-Paul Belmondo : Alain Delon absent aux Invalides, les raisons révélées

La mort de Jean-Paul Belmondo, survenue ce lundi 6 septembre 2021, suscite une vive émotion. Alain Delon fut un des premiers amis du défunt à s'exprimer. "Anéanti", il s'est absenté de l'hommage national rendu à Bébel, aux Invalides.

Le président Emmanuel Macron et son épouse Brigitte, François Hollande et sa compagne Julie Gayet, Jean Dujardin et son épouse Nathalie Péchalat, Michel Drucker, Guillaume Canet... De nombreuses personnalités se sont rendus, jeudi après-midi (9 septembre 2021), aux Invalides pour assister à l'hommage national rendu à Jean-Paul Belmondo. Alain Delon n'était pas de la partie, une absence remarquée mais expliquée sur BFMTV, qui diffusait la cérémonie.

"On avait peu d'espoir de le voir, parce qu'on l'imaginait mal exprimer sa tristesse et son chagrin avec le cinéma français, a expliqué la cheffe du service culturel de la chaîne au sujet de ce solitaire. Il préfère gérer son chagrin seul, et on l'imagine extrêmement triste devant sa télé."

BFMTV s'est également souvenu qu'Alain Delon ne s'était pas présenté aux obsèques de Romy Schneider, le 2 juin 1982 à Boissy-sans-Avoir, dans les Yvelines. Les deux acteurs et ex-compagnons avaient partagé l'affiche du classique La Piscine, sorti en 1969.