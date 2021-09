Hommage à Jean-Paul Belmondo : l'émotion de ses petits-enfants, Annabelle, Alessandro et Giacomo

A homme exceptionnel, hommage exceptionnel. Alors qu'il a poussé son dernier souffle le lundi 6 septembre 2021 au sein de son domicile parisien, Jean-Paul Belmondo est mis à l'honneur, une ultime fois, dans la Cour d'honneur de l'Hôtel des Invalides le 9 septembre. S'il est décédé paisiblement et entouré de ses proches, le comédien est, à nouveau, encerclé par les siens. Outre le millier de personnes autorisées à venir lui dire adieu, ses enfants Florence, Paul et Stella ont évidemment fait le déplacement, rue de Grenelle, pour assister à la cérémonie, tout comme ses petits-enfants, Annabelle, Christopher, Nicolas, Alessandro, Victor et Giacomo.

C'est le 12e hommage national organisé par Emmanuel Macron depuis le début de son mandat. Et il n'est jamais facile, pour le président de la République, de dire adieu à une partie du patrimoine français. Le jour de la mort de Jean-Paul Belmondo, notre dirigeant avait déjà évoqué sa tristesse sur Twitter. "Il restera à jamais Le Magnifique, écrivait-il. Jean-Paul Belmondo était un trésor national, tout en panache et en éclats de rire, le verbe haut et le corps leste, héros sublime et figure familière, infatigable casse-cou et magicien des mots. En lui, nous nous retrouvions tous." En ce jour d'hommage national, il n'est cependant pas le seul à prendre la parole. Victor Belmondo, le petit-fils de l'acteur, a également déclamé son admiration immense pour Bebel.

Les obsèques de Jean-Paul Belmondo auront lieu dès le lendemain, le vendredi 10 septembre 2021 à 11h, en l'église Saint-Germain-des-Près, à Paris. Une crémation se déroulera ensuite dans la stricte intimité familiale. Heureusement, les fans présents à la Cour d'honneur de l'Hôtel des Invalides le jour de l'hommage national ont pu se recueillir un instant. Sur les coups de 19h30, les portes des lieux ont été ouvertes à tous, pour que chacun puisse accorder un dernier clin d'oeil au comédien, devant son cercueil, sur simple présentation d'un pass sanitaire. Adieu l'artiste...