Mort de Jean-Paul Belmondo : Emmanuel Macron salue l'"infatigable casse-cou", Castex "le magnifique"

Perte terrible pour le monde du cinéma français. Jean-Paul Belmondo est mort ce lundi 6 septembre 2021. C'est son avocat qui a annoncé sa disparition à l'AFP. "Il était très fatigué depuis quelque temps. Il s'est éteint tranquillement", a écrit sa famille dans le communiqué, transmis par Me Michel Godest.

Sa mort tout juste annoncée, toute la classe politique, à commencer par le président Emmanuel Macron, a tenu à rendre hommage à l'inoubliable Bebel.

"Nous nous retrouvions tous" en Jean-Paul Belmondo, a salué Emmanuel Macron, en évoquant "un trésor national, tout en panache et en éclats de rire, le verbe haut et le corps leste, héros sublime et figure familière, infatigable casse-cou et magicien des mots". "Il restera à jamais Le Magnifique", a ajouté dans un tweet le chef de l'Etat, après la mort de l'acteur à l'âge de 88 ans à son domicile parisien. Emmanuel Macron avait décoré Jean-Paul Belmondo en novembre 2019 à l'Elysée, en le faisant grand officier de la Légion d'honneur.