Bruno Le Maire en look totale détente : le ministre profite au Pays Basque

Il a fait tomber la cravate, la chemise et la veste ! Depuis que le gouvernement a pu partir en vacances fin juillet, Bruno Le Maire profite à fond de ce répit après plusieurs mois d'une crise sanitaire ayant rebondi en crise économique pour plusieurs secteurs. Sur Instagram, le ministre de l'Economie et des Finances est apparu très détendu.

Ce vendredi 20 août 2021, Bruno Le Maire a donc posté une photo de lui sur laquelle il apparait en look à la cool, simple t-shirt, short et baskets de sport. Un café à la main et le soleil dans les yeux, il écrit en légende : "Du grand soleil et un grand café avant d'aller courir. Bonne journée à toutes et à tous ! #paysbasque." Le ministre, âgé de 52 ans, se dépense afin d'être en forme pour attaquer la rentrée, la dernière de ce gouvernement puisque la prochaine élection présidentielle se tiendra en avril 2022.

Pendant ses vacances, Bruno Le Maire a essayé de profiter le plus possible comme en témoignent ses publications partagées sur Instagram. Entre admiration du coucher de soleil, visite à la ferme et présence au Festival de Guethary pour écouter Brahms joué par Renaud Capuçon et Alexandre Kantorow. Comme le rapportait Le Figaro en juiller dernier, le Pas Basque est une destination traditionnelle pour le ministre. "Habitué à s'y rendre chaque année, le ministre perpétuera la tradition pour 'se reposer', tout en se tenant 'informé' et en prenant de 'la distance' sur les dispositifs d'aide mis en place cette année", écrivait le journal.