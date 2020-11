Bruno Le Maire affaibli par la Covid-19 : "En incapacité de bouger... ça a été violent"

On apprenait en septembre 2020 que Bruno Le Maire était positif à la Covid-19. Si à l'époque, le ministre français de l'Economie et des Finances ne s'est pas éternisé sur ses symptomes, on apprend aujourd'hui que l'homme politique était en réalité au plus mal.

L'épidémie de coronavirus n'épargne personne, pas même les membres du gouvernement. Vendredi 18 septembre dernier, le ministre français de l'Economie et des Finances, Bruno Le Maire annonçait sur Twitter avoir été testé positif à la Covid-19. Un message sobre qui se voulait rassurant : "J'ai été testé positif à la Covid-19 ce soir. Je me suis immédiatement mis à l'isolement à mon domicile conformément aux règles sanitaires édictées par le gouvernement. Je ne présente aucun symptôme. Je resterai à l'isolement pendant 7 jours. Je continue à exercer mes fonctions". Mais la réalité était bien différente pour l'homme politique de 51 ans. Nos confrères du Parisien rapportent aujourd'hui que Bruno Le Maire a en fait eu de lourds symptômes. Un collègue du ministre révèle que "ça a été court, mais assez violent quand même". D'après ce collaborateur, Le Maire était "presque en incapacité de bouger tellement il était pris par la fatigue". Heureusement, les symptômes n'ont pas été trop longs. Preuve en est de cette photo postée par le principal intéressé, que l'on pouvait apercevoir pimpant et déjà de retour au travail, dans son bureau. Là encore, pas de détails sur la maladie, Bruno Le Maire écrivait sobrement : "Au travail à la maison. Bonne semaine et prenez soin de vous". Le mari de Pauline Doussau de Bazignan est loin d'avoir été le seul politique touché par la pandémie, qui a coûté la vie à 1 311 273 personnes dans le monde, dont plus de 44 000 en France. L'épidémie a en effet été fatale à Patrick Devedjian et au député LR Claude Goasguen. Au sein du gouvernement, la Covid-19 était également bien présente. Le ministre du Commerce extérieur Franck Riester et les secrétaires d'État Brune Poirson et Emmanuelle Wargon ont également été testé positifs durant les derniers mois. Le Premier ministre Jean Castex avait quant à lui été placé à l'isolement à Matignon, en raison de son contact avec le directeur du Tour de France, Christian Prudhomme, lui-même infecté.

J'ai t test positif la COVID-19 ce soir. Je me suis immdiatement mis l'isolement mon domicile conformment aux rgles sanitaires dictes par le gouvernement. Je ne prsente aucun symptme. Je resterai l'isolement pendant 7 jours. Je continue exercer mes fonctions. — Bruno Le Maire (@BrunoLeMaire) September 18, 2020

