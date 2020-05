Claude Goasguen est mort du Covid-19 : le député parisien avait 75 ans

Ce 28 mai 2020, le député parisien Claude Goasguen est mort d'un "arrêt cardiaque" à l'hôpital Corentin-Celton d'Issy-les-Moulineaux, dans les Hauts-de-Seine, alors qu'il se remettait tout juste du coronavirus. Sa famille a confirmé cette triste nouvelle à l'AFP. L'ancien maire du XVIe arrondissement de Paris avait 75 ans.

En réanimation pendant "22 jours" à cause du Covid-19, l'ancien secrétaire général de l'UDF "allait mieux" et "remarchait", mais il a connu par la suite des complications cardiaques et est décédé à 9h ce jeudi. Il était l'une des premières personnalités politiques françaises à avoir contracté le Covid-19 et était sous surveillance médicale depuis le mois de mars dernier. Cette figure de la droite laisse derrière elle son épouse et leurs deux enfants. Membre du premier gouvernement d'Alain Juppé en 1995, il avait rejoint le Conseil de Paris en 1983. Il a été maire du XVIe arrondissement de la capitale entre 2008 et 2017.

D'ores et déjà, plusieurs personnalités politiques lui ont rendu hommage sur les réseaux sociaux. "Claude Goasguen vient de partir, emporté par cette saloperie, a témoigné François Bayrou sur Twitter. Qu'importe ce que la politique peut en dire, il était mon ami et j'étais le sien, depuis nos vingt ans. Et tous les deux nous le savions." De son côté, Nadine Morano ne cache pas son choc : "Quelle tristesse, je viens d'apprendre le coeur serré le décès de Claude Goasguen. Je perds un ami aux convictions profondes, un député dont la voix puissante portait haut les arguments. Ancien ministre, il manquera à notre famille politique et à l'Assemblée Nationale."