Jean Castex coincé par Léa Salamé : cette confession qui l'embarrasse

Ah ces journalistes... Quand ils ne vous coincent pas sur le montant du smic, sur le prix d'un ticket de métro ou d'un pain au chocolat, ils vous posent des questions qui vous mettent dans l'embarras. Le nouveau Premier ministre Jean Castex en a fait l'amère expérience.

Le successeur d'Édouard Philippe à Matignon était l'invité de l'émission Vous avez la parole sur France 2 le jeudi 24 septembre 2020 et, bien entendu, il a longuement été interrogé sur la gestion de la crise sanitaire. Le gouvernement ayant fait quelques heures plus tôt de nouvelles annonces critiquées pour lutter contre le coronavirus alors que les cas de contaminations explosent ; la barre des 500 000 cas devrait être franchie dans la journée. Jean Castex a alors été questionné sur un outil vanté par son gouvernement : l'application StopCovid. La journaliste Léa Salamé lui a demandé si lui-même l'avait installée sur son propre téléphone portable et le Premier ministre - qui avait été testé négatif après avoir été déclaré cas contact - s'est trouvé bien embarrassé d'admettre que non ! "Oui, je pousse les Français à le faire, mais je ne l'ai pas fait", a-t-il reconnu, incapable de mentir. C'est tout à son honneur, mais force est de constater que cela participe à la petite musique du "faites ce que je dis pas ce que je fais"...

Jean Castex (55 ans) devrait pourtant être le parfait exemple de ce qu'il faut faire pour lutter contre le Covid-19 puisque, avant d'être nommé Premier ministre, c'est lui qui avait été choisi pour orchestrer le plan de déconfinement en France ! Pour se justifier, même si l'on imagine qu'il respecte toutefois les gestes barrières comme la distanciation sociale ou le port du masque, Jean Castex s'est retranché derrière ses "fonctions" actuelles qui font qu'il ne prend "plus le métro" et qu'il croise ainsi nettement moins de monde en voiture que dans les transports en commun. Effectivement, quand on se déplace pour aller travailler, car le télétravail n'est pour l'heure que "fortement" recommandé aux entreprises, cela implique de se retrouver parfois entassé dans les transports...

Pour rappel, l'application StopCovid est un outil devant permettre d'indiquer aux utilisateurs s'ils ont croisé dans la journée une personne testée positive à moins d'un mètre et pour une durée d'au moins 15 minutes. De quoi pousser les gens à se faire tester par prévention.