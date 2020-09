Édouard Philippe : Pour les 10 ans de sa fille, un cadeau traditionnel...

Édouard Philippe ne pense pas qu'à l'Élysée, si tant est qu'il y pense, le matin en se rasant. Si sa carrière a de l'importance, sa famille en a encore plus. Ainsi, ce fier papa de trois enfants ne déroge pas à une tradition à laquelle il se plie avec plaisir au 10e anniversaire de chacun.

C'est le magazine L'Express, dans son édition du 24 septembre, qui lève le voile sur cette drôle d'habitude qu'a prise l'ancien Premier ministre - remplacé par Jean Castex pour diriger le gouvernement auprès d'Emmanuel Macron - à l'occasion des 10 ans de ses enfants. Cet été, Édouard Philippe a pris le temps d'aller à la rencontre des maires de France et de signer un contrat chez l'éditeur JC Lattès pour un ouvrage attendu en 2021, mais aussi de prendre quelques jours de vacances. "Il loue ensuite une voiture et descend dans le Sud, chez son ami Frédéric Mion, le directeur de Sciences-Po. Enchaîne avec un tour de la Sicile en Fiat 500, seul avec sa fille - un voyage, une tradition familiale pour les 10 ans de chaque enfant. Primo piatto : pasta. Secundo piatto : pasta", peut-on lire.

Édouard Philippe, qui est aussi le père d'Anatole (17 ans) et Léonard (15 ans), essaie de mener une vie aussi normale que possible, mais si sa fonction d'ancien Premier ministre - et futur candidat à la présidentielle ? - fait désormais de lui une personnalité de premier plan. Heureusement, il peut compter sur sa discrète femme Édith Chabre pour lui éviter de prendre la grosse tête et de déconnecter du réel. Une femme décrite par un proche comme "solaire et drôle, plutôt de gauche" et qui lui fait garder les pieds sur terre. "Elle met une barrière forte entre la vie intime et professionnelle, et joue le garde-fou pour le maintenir dans une vie normale", racontait une source indiscrète au Figaro en mai 2020.

Cette jolie tradition imposée par Édouard Philippe est une maigre information sur le rôle de papa qu'il joue lorsqu'il retire son costume d'homme politique. En effet, ce grand discret distille ses confidences avec parcimonie. "Je n'ai pas l'habitude de parler de mes enfants en public. Il y en a un qui est élève en première. L'autre en 3e (...) La petite dernière est en CM1. Elle n'est pas dans les niveaux prioritaires. J'ai cependant indiqué qu'elle pourrait reprendre l'école, je préférerais qu'elle puisse y aller", avait-il simplement déclaré en conférence de presse au plus fort de la crise sanitaire à cause du coronavirus.