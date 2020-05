Edouard Philippe : Sa femme Edith Chabre le maintient dans "une vie normale"

Edouard Philippe, un atout populaire pour le gouvernement mais sur un siège éjectable ? Le Premier ministre, recruté dans les rangs de la droite par Emmanuel Macron pour devenir son bras droit, est plus que jamais sous les projecteurs en pleine crise du coronavirus. Une période délicate pour le locataire de Matignon, qui peut compter sur sa femme pour l'épauler...

Le magazine du Figaro s'est penché sur Edouard Philippe à un moment où ce dernier est donné à 57% d'opinions favorables par un sondage Ifop-Fiducial pour Paris Match et Sud Radio. Ce qui le place en 2e position du classement politique derrière son ancien ministre de l'Ecologie, Nicolas Hulot. Le Premier ministre âgé de 49 ans, qui a succédé à ce poste au socialiste Bernard Cazeneuve en acceptant de quitter au passage son poste de maire du Havre, a affronté plusieurs crises depuis sa prise de fonction, que ce soit avec le mouvement des Gilets Jaunes, le combat contre la réforme des retraites ou plus récemment la lutte contre le coronavirus. De quoi être rincé !

Depuis qu'il est Premier ministre, Edouard Philippe peut toutefois compter sur le soutien sans faille de sa femme Edith Chabre. Une femme de 50 ans décrite par un proche comme "solaire et drôle, plutôt de gauche". Ce qui ne doit pas manquer de créer des débats endiablés le soir au dîner... La source indiscrète a ajouté : "Elle met une barrière forte entre la vie intime et professionnelle, et joue le garde-fou pour le maintenir dans une vie normale." Ensemble, ils ont eu trois enfants : Anatole, Léonard et Sarah. Un clan qui habite dans le 9e arrondissement de Paris.

Il faut dire que la carrière d'Edith Chabre se déroule loin du Havre puisque cette ancienne diplômée de l'ESLSCA et de l'université Lille a occupé le poste de directrice exécutive de l'école de droit de l'Institut d'études politiques de Paris. Depuis, elle est devenue directrice du développement de l'école privée d'architecture d'intérieur et de design Camondo. Toutefois, Le Figaro indique que les amoureux auraient acheté un appartement de taille modeste au Havre. Pour l'après-Matignon ?