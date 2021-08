Diaporama Bruno Le Maire en look totale détente : le ministre profite au Pays Basque

Bruno Le Maire en look totale détente : le ministre en vacances au Pays Basque

2 / 11

Le ministre de l'Economie et des Finances, Bruno Le Maire et son épouse Pauline Doussau de Bazignan arrivent pour un dîner d'Etat avec le président français et italien, au palais de l'Elysée, Paris © Stéphane Lemouton / Bestimage