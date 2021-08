Xavier Bertrand et ses mariages ratés : "Je n'ai pas fait assez attention"

Si Xavier Bertrand ne vit plus avec ses enfants, il tente malgré tout d'être un père présent. "L'épreuve la plus importante, sûrement le moment le plus déchirant, a été de ne plus dormir sous le même toit qu'eux", avoue celui qui s'est remarié avec sa compagne Vanessa Williot-Bertrand. "On forme un couple fusionnel et il est rare de passer un long moment l'un sans l'autre", a-t-il confié, apparemment fou d'amour.

L'ancien maire de Saint-Quentin, très attaché à la région Nord et également amoureux de la Corse. Une chose que le candidat à la présidentielle partage avec un ancien locataire de l'Elysée...Nicolas Sarkozy ! "La Corse, trois femmes, quatre enfants : mais t'es comme moi !", lui aurait déclaré l'époux de Carla Bruni, amusé par ces drôles de coïncidences. Doit-on y voir un signe du destin ?

Paris Match, édition du 19 août 2021.