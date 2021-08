Xavier Bertrand : Qui est sa 3e femme, Vanessa, bien plus jeune que lui ?

"Avec elle, j'ai trouvé mon équilibre". Xavier Bertrand clame haut et fort son amour pour Vanessa Williot, celle qui partage sa vie depuis 2014. A seulement 34 ans, elle a épousé le président des Hauts-de-France et a même eu un petit garçon avec lui, Lucas, tout cela est survenu en 2018. Maintenant, leur nouvelle aventure doit les conduire à l'Elysée. Mais qui est sa jeune épouse ?

Le magazine Paris Match a suivi Xavier Bertrand, 56 ans et candidat pour représenter la droite à la prochaine élection présidentielle, sur son lieu de vacances en Corse. Sur l'île de Beauté, il était accompagné de ses enfants mais aussi de sa femme Vanessa. Cette dernière est entrée dans sa vie en 2014 après son deuxième divorce, d'avec Emmanuelle Gontier, mère de ses jumeaux Ambre et Malo (14 ans). Quand il fait sa rencontre, "la jeune femme travaille à Paris, dans le cabinet ministériel de Brice Hortefeux, et milite le week-end à l'UMP dans le Nord. Elle est élue la même année conseillère municipale d'opposition à Saint-Amand-les-Eaux, bastion communiste du Nord", dévoile le magazine.

Vanessa Williot, dont la famille est originaire de Aulnoye-Aymeries mais qui a passé une grande partie de sa vie en Seine-et-Marne, a également été assistante parlementaire pendant quelques années. Un parcours qu'elle doit à ses études, elle qui est diplômée en management public et politique tout en étant titulaire d'une licence histoire-droit.

Après cette incursion dans le monde politique, Vanessa a depuis rejoint un autre univers... Ainsi, elle a créé sa société d'évènementiel et de communication. Et elle se garde bien de donner des conseils à son mari, qui a multiplié les casquettes de ministre à député en passant par conseiller général. "Il en reçoit assez comme ça (...) Mon rôle est de lui apporter un équilibre personnel, de faire en sorte qu'il soit content de rentrer à la maison", assure Vanessa. Le couple a tout fait très vite, ayant notamment acheté un appartement ensemble à Saint-Quentin. Auront-ils besoin de trouver un locataire en cas d'installation à l'Elysée ?

Paris Match, édition du 19 août 2021.