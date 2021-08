Xavier Bertrand remarié à Vanessa : "J'ai la chance de m'entendre avec les autres femmes de sa vie"

Xavier Bertrand est en campagne. L'actuel président de la région Hauts-de-France, qui compte représenter le camp de la droite à la prochaine présidentielle contre Emmanuel Macron - sans passer par une primaire, lui qui a quitté Les Républicains -, s'active cet été. Et cela empiète forcément un peu sur les envies de vacances de sa jeune épouse Vanessa. Mais celle-ci ne lui en tient pas rigueur. Paris Match l'a rencontrée.

C'est en Corse, là où il jure se rendre chaque année depuis une première visite quand il était petit, que Xavier Bertrand a posé ses valises pour quelques jours de vacances en famille. Avec lui, ses enfants Ambre et Malo (14 ans, nés de son mariage passé avec Emmanuelle Gontier) ainsi que Lucas (3 ans, né de son union actuelle avec Vanessa Williot) ; ne manque que Caroline, sa fille aînée (25 ans, fruit de son premier mariage avec Isabelle Dubois). "On forme une jolie famille recomposée. J'ai la chance de bien m'entendre avec les autres femmes de sa vie", jure Vanessa.

A seulement 34 ans, elle est déjà la troisième épouse de Xavier Bertrand aujourd'hui âgé de 56 ans. Et, avec lui, Vanessa partage peut-être plus que les autres quelque chose qui compte : le goût de la politique. Il faut dire qu'elle a travaillé en cabinet ministériel sous les ordres de Brice Hortefeux, qu'elle militait à l'UMP - devenu Les Républicains - depuis plusieurs années et a même été conseillère d'opposition de droite à Saint-Amand-les-Eaux dans le Nord.

Alors, forcément, elle comprend les ambitions de son époux. Et, en Corse, si les vacances ont été "dépaysantes", elle reconnait qu'elles n'ont pas été "reposantes" puisqu'ils ont multiplié rencontres et déplacements. "Avec elle, j'ai trouvé mon équilibre. On forme un couple fusionnel et il est rare de passer un long moment l'un sans l'autre", précise Xavier Bertrand. Alors que le candidat sait qu'il devra affronter d'autres concurrents à droite, dont la présidente de la région Ile-de-France Valérie Pecresse, Xavier Bertrand compte bien continuer de sillonner la France tout l'été avec Vanessa à ses côtés avant de rentrer chez eux à Saint-Quentin. "Ce n'est pas un couple qui est élu mais la force d'un couple, ça aide", ne manque pas de souligner celui qui se rêve président.

Paris Match, édition du 19 août 2021.