Hommage à Jean-Paul Belmondo : Brigitte et Emmanuel Macron touchés : "Il était de la famille..."

Il a eu droit à une ultime parade. Le 9 septembre 2021, la France a rendu un hommage national à Jean-Paul Belmondo en la Cour d'honneur de l'Hôtel des Invalides, rue de Grenelle, suite à sa disparition tragique à l'âge de 88 ans. Pour lui accorder un dernier clin d'oeil, son petit-fils Victor, lui aussi comédien, a pris la parole pour le décrire comme un soleil. A la suite de ce discours poignant, c'est Emmanuel Macron qui s'est approché du micro, non loin de son épouse Brigitte, afin de décrire toute son admiration pour l'acteur.

Cher Jean-Paul, vous perdre, c'est perdre une part de nos vies

"Jean-Paul Belmondo était de la famille, a déclaré Emmanuel Macron en prononçant l'éloge funèbre du comédien. Frère, cousin, oncle, ami séducteur, père hors norme, héros aux mille visages dont la carrière charrie mille vies, dans lesquelles nous retrouvons tous un peu des nôtres, et qui ont scandé six décennies de vie française. Mythologie d'une France heureuse où la jeunesse prit tous les droits, des temps d'insouciance et des temps de doute. Six décennies de cavalcade à nos côtés. Six décennies de théâtre et de cinéma d'abord où il embrassa tous les genres. La gueule que l'on voulait voir dans les salles obscures, la gouaille qui réchauffait les soirées télévisées des Français. Belmondo fut la figure qui transperça les styles, traversa les époques, cassa toutes les barrières."

Le cercueil de Jean-Paul Belmondo a finalement traversé la Cour d'honneur de l'Hôtel des Invalides, recouvert d'un drapeau bleu, blanc et rouge, avec en fond sonore le titre Chi Maï, d'Ennio Morricone, la bande originale du film Le Professionnel. "Cher Jean-Paul, vous perdre, c'est perdre une part de nos vies, a conclu Emmanuel Macron, qui avait déjà déclamé sa tristesse sur les réseaux sociaux le jour de sa disparition, le 6 septembre 2021. Adieu Bébel..."