Mort de Jean-Paul Belmondo : Alain Delon, Line Renaud et Daniel Auteuil lui rendent hommage

Les hommages à Jean-Paul Belmondo se succèdent, en ce lundi 6 septembre. Alain Delon, ami très proche de l'acteur décédé aujourd'hui à 88 ans, s'est dit "fracassé", par la nouvelle, sur les ondes d'Europe 1. "J'ai débuté dans Sois belle et tais-toi, c'était un de mes premiers films, on ne s'est jamais quittés depuis. On a fait le cinéma français tous les deux, lui et moi, on est deux icônes du cinéma français, on ne peut pas parler de l'un sans parler de l'autre", a-t-il confié à l'antenne. Egalement invité sur CNews, Alain Delon a expliqué être "anéanti" par la mort du Magnifique.

"Je vais essayer de m'accrocher pour pas faire la même chose dans cinq heures... Remarquez, ce serait pas mal si on partait tous les deux ensemble. C'est une partie de ma vie, on a débuté ensemble il y a 60 ans", a déclaré le monstre sacré du cinéma, 85 ans, la voix tremblant d'émotion.

Invités sur le plateau de C à Vous pour parler de cet immense acteur, Michel Drucker et Daniel Auteuil ont évoqué leurs souvenirs avec Jean-Paul Belmondo. "Il a les rides du bonheur. Je l'ai vu, il n'y a pas si longtemps à son anniversaire et il m'a dit 'reviens vite'", raconte Michel Drucker au sujet de son "vieux pote". "Je l'ai convaincu d'aller se soigner en Normandie et je l'ai emmené à Granville dans un centre de rééducation en hélicoptère. Il a gardé le sourire tout le temps, après son AVC. Il était d'un courage...", se remémore l'animateur de 78 ans.