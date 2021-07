Line Renaud a cédé à la chirurgie esthétique... et retouché son visage : "Ça a pris une demi-heure !"

Elle surfe sur les grains du sablier avec une dextérité folle. A 93 ans, Line Renaud fait partie de l'Histoire de la France tout en ayant des airs de jeune première. A croire qu'elle a adopté, il y a fort longtemps, une hygiène de vie impeccable... ou qu'elle a eu droit à un petit coup de pouce. Invitée dans le podcast Femmes Puissantes de Léa Salamé, la comédienne made in north a effectivement expliqué qu'elle avait réquisitionné l'aide d'un médecin esthétique. A une reprise, puis plus jamais.

Ca a pris une demi heure et ce n'est pas revenu

"Une fois j'ai fait ça, ici, les paupières, parce que vous savez, à l'époque quand j'étais au Casino de Paris, on mettait des faux cils, et moi, la paupière, je ne pouvais plus les mettre, a-t-elle expliqué sur les ondes de France Inter. Donc, ça a pris une demi-heure et ce n'est pas revenu. Je n'ai pas de problème avec l'âge. Et je souhaite aux femmes de ne pas avoir peur de dire leur âge. Vous vieillissez, vous vieillissez. On le sait qu'on va vieillir." Line Renaud a décidé, il y a longtemps, de dévorer la vie et la vie le lui a bien rendu. "Je vais vous dire, je n'ai jamais pensé à mon âge, ça ne m'a jamais fait souffrir, assure la veuve de Loulou Gasté. Vous savez, prendre une année de plus, ce n'est pas quelque chose en moins, c'est une année de bonheur en plus. Ce n'est pas un problème."

Une petite danseuse m'a fait fumer un joint une jour

Bonne vivante, Line Renaud a accepté d'en dire davantage sur ses petits démons, entre deux tacles savamment assénés à Edith Piaf et à Meghan Markle. Figure emblématique du monde de la nuit, l'actrice fabuleuse n'a jamais trop cédé aux dérives de tous les produits addictifs qu'on a pu lui proposer. "Il y a peut-être une petite danseuse qui m'a fait fumer un joint un jour, admet-elle hilare. Ca ne m'a rien fait du tout. Je n'ai qu'un vice. J'ai tendance à aimer l'alcool. Mais je ne me suis pas laissée faire, je suis restée dans la limite du raisonnable." Le temps passe et Line Renaud prend de la bouteille... sans jamais la boire.

