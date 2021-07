Line Renaud : Edith Piaf a nui sa carrière, "elle était très méchante"

Interviewée par Léa Salamé dans le podcast Femmes Puissantes, Line Renaud est revenue sur la relation tendue qu'elle avait avec Edith Piaf. Durant cet entretien, l'amie de Laurent Ruquier n'a d'ailleurs pas oublié de rappeler ce chapitre en commençant son propos par un extrait audio de Non, Rien de rien d'Edith Piaf.

"Alors Edith Piaf, qu'est-ce qu'elle vous a fait Edith Piaf ?", a demandé la journaliste. "En tout cas moi je lui avais rien fait", a rapidement répondu la chanteuse de 93 ans. Et de poursuivre sur les raisons qui l'ont encouragée à faire carrière aux États-Unis : "Je chantais au Moulin-Rouge tous les soirs, j'étais engagé pour quatre mois et puis là Bob Hope était dans la salle et, la veille de ce jour où je rencontre Bob Hope, le directeur artistique de chez Pathé Marconi me dit : 'Il faut que t'arrête de chanter pendant au moins un an.' J'avais tous les succès actuels, les disques se vendaient, se vendaient", a-t-elle expliqué. "Et c'est Edith Piaf qui avait demandé pour que vous arrêtiez de chanter ?", a alors demandé Léa Salamé. Ce à quoi Line Renaud a simplement répondu par "oui."

Edith Piaf était méchante

"Les gens de la maison de disque avaient choisi Edith Piaf contre vous", s'est alors interrogée la mère de famille. "Mais comment avait-elle peur de moi ? En plus j'étais pas dans son registre, pas du tout", s'est alors défendue Line Renaud. Une concurrence que la chanteuse, aujourd'hui, explique par la haine d'Edith Piaf envers les autres femmes. "Juliette Gréco pourrait vous en raconter des montagnes sur la méchanceté de Piaf, très méchante", a-t-elle poursuivi.

"Elle était une femme puissante sur les hommes. Elle avait une revanche à prendre sur la vie et donc sa revanche, c'était les hommes. Ils sont tous, les uns derrière les autres, dans le lit d'Edith Piaf", a-t-elle lâché sans langue de bois. Et de conclure : "Et donc, elle détestait les femmes plus jeunes. En plus, à l'époque en 1954, vous savez les carrières d'artistes, ça monte ça descend. Elle n'avait pas de succès de disque depuis longtemps."