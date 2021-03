Line Renaud, sa première nuit d'amour avec Loulou Gasté : "Il me déshabilla comme on plume un poulet"

En septembre 1945, Line Renaud est une jeune chanteuse de 17 ans tout juste débarquée à Paris. Très vite, elle rencontre un célèbre compositeur, Loulou Gasté, au cours d'une audition. Dès le premier regard, la jeune fille tombe éperdument amoureuse du musicien...

"Coup de foudre ! Il avait une classe folle dans sa tenue de sport chic, pantalon de gabardine beige, pull en cachemire assorti. Et un air mélancolique à cause d'un divorce dont il ne se remettait pas. Il m'a invitée à dîner puis à danser un slow dans un night-club. A la fin, il m'a embarquée sur sa moto" raconte-t-elle dans son autobiographie Et mes secrets aussi. Charmée par Loulou, Line finit la nuit chez lui et couche avec le compositeur. Une soirée pas forcément très romantique pour l'actrice et chanteuse qui révèle n'avoir gardé "aucun souvenir d'ivresse sensuelle" de cette nuit. "Il me déshabilla comme on plume un poulet" ajoute-t-elle avec humour. Pire, au petit matin, Loulou demande à Line de partir sans ménagement. "C'était une conduite pour le moins discutable de la part d'un homme de 37 ans ; j'en avais 17. Mais je pensais que la plus grande coupable, c'était moi ! À peine l'avais-je rencontré, je m'étais mise dans son lit. Qu'allait-il penser de moi ?"

À ma honte s'ajoutait la trouille affreuse d'être enceinte

Vexée, Line est également effrayée à l'idée d'être enceinte. Elle révèle : "À ma honte s'ajoutait la trouille affreuse d'être enceinte. Et comment me comporter quand j'allais retrouver ma mère ? Sur mon visage, elle devinerait tout." À 18 ans, la comédienne se trouve dans l'obligation d'avorter. Une grossesse ne serait jamais acceptée dans sa famille pensait-elle. Un souvenir traumatisant pour Line qui avait été forcée d'aller voir une "faiseuse d'anges", l'avortement étant interdit à cette époque. "Enceinte à 18 ans, je ne pouvais assumer cette grossesse. Ma grand-mère ne me l'aurait pas pardonné, elle qui avait été fille mère à 17 ans et en avait tellement souffert. Tout comme ma mère, née de cette "faute". Et Loulou ne souhaitait pas être père."

Loulou s'est rendu compte ce jour-là à quel point il m'aimait

Malheureusement, l'avortement tourne mal et Line frôle la mort. Dans cet épisode douloureux, Loulou prend conscience de son amour pour la chanteuse. Dans son autobiographie, la chanteuse nieppoise révèle les dessous de cet avortement où elle aurait pu y rester : "Tout est noir dans mon souvenir : la pièce où je m'allonge, la vieille femme qui fourrage dans mon ventre avec une aiguille à tricoter. J'ai failli mourir d'une septicémie, et là, Loulou pleurait, me demandait pardon, me jurait qu'il m'aimait et ne pourrait plus se passer de moi. Malgré l'horreur, j'étais heureuse d'entendre les mots espérés. Un gynéco appelé de toute urgence a pratiqué un curetage à vif sur la table de la salle à manger. Mais Loulou s'est rendu compte ce jour-là à quel point il m'aimait. 'Je priais, je priais pour que tu ne meurs pas', m'a-t-il dit en larmes." Line et Loulou ne se sont par la suite jamais quittés - malgré une aventure extra-conjugale avec Nate Jacobson - jusqu'à la mort du compositeur en 1995.

