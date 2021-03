Line Renaud : Curetage à vif, tricoteuse... elle a frôlé la mort lors d'un avortement clandestin

Avec lui, elle a connu la joie, la peine. Line Renaud a rencontré Loulou Gasté alors qu'elle était en tout début de carrière et qu'elle s'appelait encore Jacqueline. Leur différence d'âge ne l'a jamais effrayée. "Je ne serais pas arrivée là si je ne l'avais pas rencontré, ce magicien qui fut l'homme de ma vie, se souvient-elle dans les colonnes du journal Le Monde. J'avais 17 ans, il en avait 37, et nous avons vécu ensemble pendant cinquante ans. Loulou me façonnait. De travail en répétitions, on s'est rapprochés. Et puis un jour, voilà, nous sommes devenus un couple. Et il n'y a plus jamais eu de cloison entre notre vie sentimentale et notre vie professionnelle."

J'en garde un souvenir effroyable

Fous d'amour pendant un demi-siècle, Line Renaud et Loulou Gasté n'ont jamais eu d'enfant. Pourtant, alors qu'elle était jeune, la chanteuse nieppoise a frôlé la maternité du bout des doigts. Mais cette nouvelle tombait au mauvais moment et, pour passer à autre chose, elle a vécu une expérience traumatisante... l'avortement n'étant pas autorisé en France à l'époque. "Je me suis un jour retrouvée enceinte et ce fut la panique pour tous les deux. Il n'était pas question que je me retrouve dans la situation de ma grand-mère, raconte-t-elle. J'en garde un souvenir effroyable. Une adresse glauque, un appartement sombre, une tricoteuse..."

Un curetage à vif sur la table de la salle à manger

L'avortement clandestin de Line Renaud ne s'est pas passé comme prévu. En rentrant à son domicile, l'artiste a connu de graves complications. 41°C de fièvre, un début de septicémie... "Un gynéco appelé de toute urgence a pratiqué un curetage à vif sur la table de la salle à manger, poursuit-elle. Mais Loulou s'est rendu compte ce jour-là à quel point il m'aimait. 'Je priais, je priais pour que tu ne meurs pas', m'a-t-il dit en larmes." Marqué à vie par cette journée, le couple n'a plus jamais envisagé d'avoir un enfant.

De cette histoire d'amour, bien sûr, Line Renaud ne garde que le bon à l'esprit. En 1995, la mort a séparé les amoureux mais leur romance ne tombera jamais dans les oubliettes. En janvier dernier, avec nostalgie, la comédienne de 92 ans rendait hommage à Loulou Gasté, alors que sonnait l'heure d'un bien triste anniversaire. "Il y a 26 ans que Loulou est parti, écrivait-elle sur son compte Twitter. Pas un jour ne passe sans que je ne pense à lui. Nous avons eu une vie emplie d'amour et de chansons..."