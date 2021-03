Line Renaud infidèle, sa liaison avec un milliardaire : "J'ai voulu mettre un terme à cette relation"

Mariée depuis 1950 à l'homme de sa vie Loulou Gasté, Line Renaud rencontre Nate Jacobson en 1964 au cours d'un voyage aux États-Unis. Immédiatement, la meneuse de revue est subjuguée par le charisme et le magnétisme de l'Américain. Envoutée par Nate, Line succombe et ne résiste pas à ses avances charnelles. Une nuit qui a complètement changé sa vie. "Comment cacher qu'au bout de cette nuit, à 37 ans, dans une chambre de Las Vegas, j'ai découvert ce qu'était l'amour physique avec un homme que je connaissais à peine", écrivait-elle dans son autobiographie Et mes secrets aussi.

S'ensuit une relation extra-conjugale passionnée entre l'Américain et la Française. Amoureux, Nate demandera même à Line de tout quitter pour vivre avec lui. Mais se sentant coupable vis-à-vis de son mari Loulou, Line ne peut se résigner à quitter celui qui a fait d'elle une star en France. "Chaque fois que je l'ai retrouvé, à Las Vegas, New York, Paris, Venise ou ailleurs, ma réaction a été la même : 'Ce n'est pas un bel homme, il est autoritaire, colérique. Loulou le vaut cent mille fois. Je dois rompre immédiatement.' Et Nate se mettait à parler. Et plus il parlait, plus mes bonnes résolutions fondaient", confiait-elle.