Clémentine Célarié rejoue son baiser culte du Sidaction et dévoile son nouveau look

C'est depuis le Paradis Latin - lieu du tout premier gala - que se tient la nouvelle édition du Sidaction sur France 2. La chaîne qui diffusera cette émission en prime time ce samedi 27 mars, a une nouvelle fois réuni les artistes pour une soirée spéciale intitulée Un Sidaction 2021, pas comme les autres : Merci Line. Parmi les invités, il faut compter sur Clémentine Célarié.

La populaire comédienne aujourd'hui âgée de 63 ans a accepté l'invitation, elle qui s'est illustrée de longue date dans son soutien à la lutte contre le sida. Clémentine Célarié, qui a radicalement changé de tête et s'est offert un nouveau look capillaire avec les cheveux relevés et éclatés façon boule, a notamment pu retrouver une nouvelle fois sur le plateau de l'émission un homme qui compte dans sa vie : Patrice Janiaud. En effet, la star de la série Lebowitz contre Lebowitz avait brisé un tabou en 1994 en embrassant sur la bouche cet homme séropositif afin de prouver qu'aucune transmission n'était possible avec un simple baiser. Une manière également de dédiaboliser les malades. Ils ont remis ça cette année.

Clémentine Célarié avait déjà revu Patrice Janiaud en 2018 sur Les enfants de la télé. "C'est lui le héros, c'est pas moi, c'est lui ! Il est toujours vivant, il s'occupe d'autres gens, il va en Afrique, c'est un mec incroyable, d'une combativité...", avait-elle clamé. Ce dernier, qui avait confié avoir failli mourir à deux reprises, ajoutait : "Mais on ne veut pas de moi de l'autre côté." Lui aussi continue d'informer sur les dangers du sida et sur l'usage plus que nécessaire du préservatif.