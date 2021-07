Meghan Markle trop intéressée par "l'argent" : une star française la clashe sévèrement

Dans son récent podcast Femmes Puissantes, Léa Salamé est allée à la rencontre de Line Renaud. Reçue dans l'immense maison de la chanteuse de 93 ans, située en banlieue parisienne, la journaliste a fait un rapide état des lieux sur les différentes photos de personnalités présentes dans le bureau de la chanteuse. Et à la vue d'une photo de Lady Diana, Line Renaud s'est confiée sur ce qu'elle pense de la famille royale.

Au sujet des portraits de femmes affichés dans son bureau, Line Renaud a mentionné à quel point "elles sont puissantes, des forces de travail." Ce à quoi Léa Salamé s'est interrogé : "Lady Diana aussi elle travaillait ?" "Je regarde actuellement la vie de la couronne anglaise, je ne voudrais jamais être reine", a répondu l'actrice, non sans humour. Et de poursuivre au sujet de Kate Middleton et Meghan Markle : "Elles sont bourrées d'argent, mais il y a trop de malheur là-dedans. Il n'y a pas d'amour". Une opinion bien tranchée de la part de Line Renaud qui est encore plus sceptique au sujet de la compagne du prince Harry.

Meghan est trop ambitieuse

"J'y crois pas trop à Meghan", a-t-elle alors expliqué à Léa Salamé. "Trop d'ambition", a-t-elle renchéri. "Il faut de l'ambition, mais il faut savoir la contrôler", a-t-elle ensuite nuancé. Et de conclure au sujet de la famille royale : "Moi, je ne crois pas Meghan." Car selon Line Renaud, les intentions de la mère d'Archie sont uniquement motivées "pour une carrière" et "pour l'argent". "Vous êtes team Kate et team la reine ?", a ensuite demandé la journaliste. Ce à quoi Line Renaud a répondu, de but en blanc : "Oui !".

"Vous l'avez eu vous, l'ambition pour l'argent ?", a ensuite lancé Léa Salamé. "Je ne savais même pas que c'était payé de chanter", a-t-elle confié. Car comme elle l'a ensuite raconté, Line Renaud n'a vraiment jamais été intéressée par l'argent : "Bien-sûr qu'il faut de l'argent. On est mieux avec de l'argent que sans mais quand c'est plus que le but, ce n'est pas mon but l'argent."