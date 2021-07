Diaporama Meghan Markle trop intéressée par "l'argent" : une star française la clashe sévèrement

Meghan Markle, duchesse de Sussex, visite l'association "Yes" (Youth Employment Service) qui oeuvre pour résoudre le problème du chômage des jeunes en Afrique du Sud. Johannesburg, le 2 octobre 2019.

5 / 15

Line Renaud et Dany Boon - Soirée de fin de tournage du film "Une belle course" et anniversaire surprise de Line Renaud (93 ans) sur la péniche Excellence à Paris, France, le 3 juillet 2021. © Coadic Guirec/Bestimage