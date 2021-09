Julie de Bona et Eddy de Pretto bouleversés dans La Chanson secrète

75 photos

Ce samedi 4 septembre 2021, TF1 diffuse un nouveau numéro de "La Chanson Secrète". Et une fois de plus, l'émotion sera au rendez-vous, notamment pour Michel Drucker, Julie de Bona et Eddy de Pretto.

Quelle joie de vous retrouver ce samedi 21h avec un nouveau numro de #lachansonsecrte encore de fortes motions au programme ! @dmlstv @mathieuvergne @tf1 pic.twitter.com/FsSacbuNLz — Nikos Aliagas (@nikosaliagas) August 31, 2021

Quelle surprise ont-ils réservé et à qui ? La réponse samedi 4 septembre dans La Chanson secrète, à partir de 21h05 sur TF1 en prime time.