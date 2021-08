Julie de Bona maman : rare photo de vacances avec son fils

Dans l'espace commentaires, cette parenthèse mère-fils a fait son petit effet. "Profite à fond de ton petit garçon", "Bonnes vacances Julie, profitez bien de ces moments familiaux si précieux", "Waou comme il a grandi ton loulou", "Vous êtes trop beaux, les yeux de l'amour", peut-on lire.

La photo a été prise de loin, certainement par le conjoint de Julie de Bona, dont on ne sait rien du tout ! Sur le plateau de 50 mn Inside en mai dernier, l'artiste d'origines vietnamienne et italienne confiait à Nikos Aliagas qu'elle souhaitait préserver l'anonymat de son fils et de son partenaire. "Vous n'en parlez pas trop, moi je ne sais pas qui est votre mari ?" lui a demandé le présentateur. Ce à quoi quoi Julie de Bona a rétorqué : "Non, moi non plus d'ailleurs. Il n'a pas du tout envie d'être exposé et moi non plus".