Julie de Bona révèle pourquoi elle n'a "pas du tout envie" de parler de son mari

Actrice fétiche de la série Le Bazar de la Charité mais aussi des films Le Tueur du Lac (2017) et Innocente (2016), Julie de Bona s'est rendue sur le plateau de l'émission 50 Mn Inside le 15 mai 2021 sur TF1. Curieux, Nikos Aliagas a tenté d'en savoir un peu plus sur la vie privée de la jeune femme, notamment sur son mari dont elle garde l'identité secrète depuis plusieurs années. "Vous n'en parlez pas trop, moi je ne sais pas qui est votre mari ?" demande l'animateur de 52 ans. Gênée, la jolie brune trouve rapidement un moyen d'esquiver la question avec une touche d'humour. "Non, moi non plus d'ailleurs réplique-t-elle. Il n'a pas du tout envie d'être exposé et moi non plus." Au moins c'est clair, Julie ne semble pas disposée à parler de celui qui partage sa vie.

Interviewée en décembre 2020 par Télé 7 Jours, Julie avait néanmoins fait de rares confidences sur son époux qui était, selon ses dires, un homme particulièrement sexy... Invitée à parler de ses partenaires masculins sur le petit écran, l'actrice de la série Plan B (sur TF1 à partir du 17 mai) avait répondu : "Ils ne sont pas à la hauteur de mon mari, c'est lui le plus sexy. Cela dit, ils sont tous très chouettes (...) même s'ils n'arrivent pas à la cheville de mon époux, je n'ai vraiment pas à me plaindre !" Un mystérieux mari qui semble donc doté d'un physique très avantageux.

Julie de Bona n'a jamais posté de photo de son époux sur les réseaux sociaux. Elle a simplement annoncé la naissance de son premier enfant le 13 août 2018 en postant un cliché très flou du nourrisson sur Instagram.