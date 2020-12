Julie de Bona en couple : son mari, "c'est lui le plus sexy"

Si Julie de Bona met un point d'honneur à respecter l'anonymat de son homme, elle tarit pas d'éloge à son sujet. Dans la presse, l'actrice qu'on retrouve ce lundi 14 décembre dans Romance au pays du Père Noël (TF1) n'a que de jolis mots pour décrire son mari. "Ils ne sont pas à la hauteur de mon mari, c'est lui le plus sexy", confiait-elle à Télé 7 Jours.

"Cela dit, ils sont tous très chouettes. Je suis très pote avec Augustin Galiana. Tomer Sisley, c'est mon Toto, je l'adore. J'ai aussi joué avec Tewfik Jallab, Thomas Jouannet, Bruno Debrandt, David Baiot, Samir Boitard... même s'ils n'arrivent pas à la cheville de mon époux, je n'ai vraiment pas à me plaindre !", détaillait Julie de Bona au sujet de ses partenaires d'écran.

Avec son mari, Julie de Bona a accueilli un petit garçon dont elle garde le prénom secret. L'actrice avait annoncé la naissance de son fils en août 2018. "C'est drôle, je n'ai pas eu le temps de me poser la question, car tout va trop vite, c'est un tsunami qui vous arrive dans la figure. Mais c'était ma mission : voir s'il était possible d'embarquer bébé à bord de cette vie de folie et de tournages. Et c'est le cas, grâce à mon mari, ma mère et ma soeur. J'ai aussi suivi les conseils de ma "maman du métier", Michèle Bernier. Je l'appelle souvent pour lui demander comment elle a fait avec ses deux enfants, dont je suis très proche", avait confié la comédienne à TV Grandes Chaînes en janvier 2019.

Julie de Bona expliquait que la maternité avait complètement "revisité" toute sa vie. "Passionnée par mon métier, je mets parfois entre parenthèses ma vie de maman. Mais si je ne vivais pas ma passion, je ne serais pas une bonne mère non plus. C'est tout le paradoxe. C'est donc une lutte quotidienne", avait-elle avancé dans un entretien à Télé 7 Jours en janvier 2020.