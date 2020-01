Julie de Bona, entre carrière et vie privée : "C'est une lutte quotidienne"

Pas de vacances pour Julie de Bona ! Après l'énorme succès du Bazar de la charité, mini-série phare de TF1, la comédienne continue sur sa lancée en incarnant l'héroïne principale de la série policière Peur sur le lac. À l'heure où de nombreuses célébrités terminent doucement leurs premières vacances de l'année, l'actrice de 39 ans, elle, multiplie les interviews pour faire la promotion de sa prochaine série, diffusée tous les jeudis soir.

Interrogée par Télé 7 jours, Julie de Bona a évoqué cette vie à cent à l'heure qu'elle a parfois du mal à combiner avec son rôle de maman, comme beaucoup d'autres actrices. "Je crois qu'aucune d'entre nous n'a la solution. Il y a en fait des milliards de réponses, des réajustements à faire en permanence. Passionnée par mon métier, je mets parfois entre parenthèses ma vie de maman...", déplore-t-elle auprès de nos confrères.

Maman d'un enfant dont elle n'a jamais dévoilé le sexe, ni le prénom, Julie de Bona cherche constamment l'équilibre parfait entre sa vie de famille et sa carrière d'actrice. Malheureusement, avec ses nombreux tournages, la jolie brune de 39 ans a rarement du temps libre à accorder à son bout de chou. Pourtant, elle ne voit pas forcément cette situation d'un mauvais oeil. "Si je ne vivais pas ma passion, je ne serais pas une bonne mère non plus. C'est tout le paradoxe. C'est donc une lutte quotidienne", explique-t-elle pour finir.

C'est en août 2018 que Julie de Bona a annoncé sa maternité. Très discrète sur sa vie privée, la comédienne avait cependant accepté de lever le secret pour une raison très simple qu'elle avait expliqué à Télé 7 Jours : "Je l'ai fait par respect pour les gens qui me suivent. Et parce que, moi aussi, je cherche à avoir des informations, quand une actrice que j'aime bien a eu un heureux événement."

L'intégralité de l'interview de Julie de Bona est à retrouver dans le magazine Télé 7 Jours du 13 janvier 2020.