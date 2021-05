Kim Higelin (Plan B) pistonnée pour son rôle ? "Mon patronyme n'est qu'un nom de famille !"

Premiers pas, ou presque, pour une jeune graine de talent. Le lundi 17 mai 2021, les téléspectateurs découvriront les performances de Kim Higelin, jeune comédienne de 20 ans dont le nom ne vous est pas inconnu. Après avoir joué dans des courts-métrages tels que Snowflakes, Solitude(s) et Scarlett, et avoir rejoint temporairement les casts de la fiction Clèves et de SKAM France, la voilà héroïne de la nouvelle création de TF1 : Plan B. Avec une justesse désarmante, elle incarne Lou, une adolescente qui se suicide et dont la mère - Julie de Bona - remonte le temps pour éviter le drame.

Vous avez peut-être déjà vu son visage quelque part. Si tel n'est pas le cas, vous avez au moins compris qu'elle faisait partie du clan Higelin. Kim est tout simplement la fille de Kên Higelin, lui-même fils de Jacques Higelin. N'allez pas croire, pourtant, que la notoriété familiale a aidé l'actrice à obtenir son rôle. "J'ai passé un casting en trois tours, comme tout le monde, explique-t-elle dans les colonnes du journal Le Parisien. Mon patronyme n'est qu'un nom de famille. Il n'a jamais représenté quelque chose de spécial, d'extraordinaire ou d'étonnant pour moi. C'est juste ma famille. Et on ne m'a jamais facilité ou complexifié les choses en raison de ça."