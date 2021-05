Kim Higelin en pleine ascension : une "petite-fille de" qui a choisi l'indépendance pour réussir

Kim ne peut le nier, le nom d'Higelin interpelle forcément. A-t-elle usé de celui-ci pour être privilégiée ? Pas du tout. Pour preuve, la jeune comédienne de 20 ans, fille de Kên Higelin et petite-fille du défunt Jacques Higelin, a travaillé dur pour pouvoir réaliser son rêve. Elle a été serveuse durant plusieurs années, une expérience positive à ses yeux. "Pendant trois ans, j'ai bossé dans des restaurants pour me payer mes cours de théâtre, confie Kim Higelin dans une interview accordée à Télé Star. Un boulot super, un taf de dingue où l'on s'en prend plein la figure mais qui m'a permis de prendre mon indépendance en me payant un appartement. C'est là que j'ai décidé de me lancer vers ce que je voulais vraiment faire."

Et c'est finalement ainsi que Kim Higelin a été choisie pour rejoindre le casting de Plan B, série fantastique adaptée d'une fiction québécoise, qui débarque sur TF1 à partir du 17 mai prochain. Elle y incarne le personnage de Lou, une ado à problèmes de 16 ans. Le personnage de Kim meurt très vite, elle se suicide. Sa mère, jouée par Julie de Bona, entreprend alors de la retrouver pour rattraper le temps perdu. Florence (le personnage de Julie de Bona) est mise en contact avec l'agence Plan B, une entreprise qui permet de voyager dans le temps, elle tient alors peut-être une seconde chance avec sa fille...