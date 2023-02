Jaques Higelin agressé sexuellement quand il était enfant : son fils Arthur H brise le silence

Arthur H est de retour avec son nouvel album La vie, sorti vendredi 17 février 2023. À cette occasion, le chanteur était invité sur RTL pour en dire un peu plus sur cet opus en douze titres. Le fils de Jacques Higelin est revenu en particulier sur l'histoire du morceau Le secret, qui aborde un sujet resté longtemps enfoui par celui-ci. Il s'agit des abus sexuels que le chanteur décédé en 2018 a subis durant son enfance. En effet, selon son fils aîné, Jacques Higelin a été agressé sexuellement entre ses 10 ans et ses 15 ans. Un traumatisme connu de ses trois enfants, mais que l'artiste n'abordait jamais : "il n'a jamais voulu ou réussi à en parler", a révélé Arthur H à nos confrères, indiquant que son père avait "enfoui cette histoire en lui", ce qui a "beaucoup perturbé sa vie". Jamais... jusqu'à la fin de sa vie. En effet, quelque temps avant de décéder en 2018, l'interprète de Tombé du ciel avait décidé de raconter son histoire en détails : "Il y a une journaliste, Valérie Lehoux, qui l'a suivi toute la fin de sa vie. Il lui a raconté cette histoire d'abus par quelqu'un d'assez prestigieux et assez charismatique lorsqu'il avait entre 10 et 15 ans. Il sentait qu'il allait partir, donc il lui a demandé de raconter son histoire" a expliqué celui qui a choisi de parler de ce qu'a subi son père dans sa chanson Le secret. Une chanson qui "s'est un peu écrite toute seule" après qu'il a lu le livre en question.

"Même si c'est tard, ce qu'il voulait dire a été dit"

C'est un drame difficile à encaisser, que Valérie Lehoux et Arthur H ont raconté, chacun à leur façon, pour faire vivre la mémoire de Jacques Higelin : "Même si c'est tard, ce qu'il voulait dire a été dit." Le compagnon de Léonore, pour qui sortir du silence est une forme de catharsis a déclaré : "C'est cela qui m'a touché, cette forme de soulagement de l'âme." Dans le livre de Valérie Lehoux Car toujours le silence tue qui sortira le 1er mars 2023 aux éditions Flammarion, l'autrice "raconte le contexte et elle essaie de comprendre comment cela peut dévier la vie de quelqu'un, en l'occurrence mon père", a confié Arthur H au micro de RTL . Il l'assure : "Ce ne sont pas des détails croustillants" que les lecteurs trouveront dans le livre. En revanche, le nom de l'agresseur de son père y sera dévoilé. Pour l'heure, tout ce que l'on sait sur cet homme est qu'il appartenait à l'entourage proche de Jacques Higelin, et incarnait pour lui une véritable figure paternelle.