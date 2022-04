Jacques Higelin : Ses enfants Izïa Higelin et Arthur H en manque de lui, hommages déchirants

Quel que soit notre âge, lorsque l'on est orphelin, on l'est pour la vie : pour Izïa Higelin, chaque 6 avril est aujourd'hui un déchirement depuis la mort de son père Jacques, il y a quatre ans. Début 2018, en effet, le chanteur de Tombé du ciel perdait la vie à 77 ans, après plusieurs années de fatigue et de maladie. Et ce mercredi, c'est sur son compte Instagram qu'elle a crié sa peine à l'idée de voir arriver cette date fatidique.

Reprenant une vidéo tournée en 2013, alors qu'elle chantait sur scène accompagnée par son père, elle lui a envoyé un message magnifique. "Plus le temps passe et plus ce jour m'échappe. Celui qui compte c'est ta naissance, le jour où t'as honoré la terre de ta présence. Que ça fasse un an, deux ans ou trois ou quatre ou dix, c'est pareil, pour toujours. Tu me manques terriblement depuis le jour de ta mort et tu me manqueras terriblement jusqu'au jour de la mienne".