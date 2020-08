Izïa Higelin enceinte au décès de son père, "une transmission inexpliquée"

Izïa Higelin a connu l'expérience très particulière de perdre son père et de donner la vie à quelques mois d'intervalle seulement. La chanteuse et actrice de 29 ans était enceinte de son fils lorsque son papa, Jacques Higelin, est décédé le 6 avril 2020, après un long combat contre la maladie. Il avait 77 ans. Izïa Higelin a accouché peu de temps après, au mois d'août. L'enchaînement de cette douloureuse perte et de cet immense bonheur restera à jamais marqué dans la vie de la jeune artiste.

Dans un entretien avec Le Parisien, réalisé depuis la Corse et plus précisément à Calvi, et à découvrir dans l'édition du dimanche 9 août 2020, Izïa Higelin revient sur cette période singulière de sa vie. "Quand j'avais mon fils dans mon ventre et que mon père a disparu, il y a eu une espèce de transmission inexpliquée, chamanique. Il m'a vraiment laissé une grande force", explique-t-elle.

La chanteuse confie également comment elle affronte l'absence de son père différemment selon les instants : "Parfois, c'est immense, c'est énorme, ça prend toute la place devant toi, confesse-t-elle, le regard plongé dans la Méditerranée. Parfois, ça va au fond de l'océan, tu ne le vois plus... et tout d'un coup, ça te submerge à nouveau. C'est par vagues. Il est en moi pour toujours. Il m'accompagne, il me porte." Et l'absence de son papa se fait encore plus évidente lorsqu'elle est en Corse : "Tout me ramène à lui quand je suis là."

Jacques Higelin n'était peut-être pas corse, il ne possédait d'ailleurs même pas une habitation sur l'île de Beauté, mais la population locale l'avait entièrement adopté. De son vivant, le chanteur avait été fait citoyen d'honneur de Calvi, et un escalier conduisant au bar loundge Chez Tao portera très prochainement son nom. "On l'inaugurera le 18 octobre, le jour où il aurait eu 80 ans", révèle sa fille.