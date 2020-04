Izïa Higelin : L'anniversaire de la mort de son père bouleversé et bouleversant

Quand le 6 avril approche, Izïa Higelin replonge dans les photos de famille pour se remémorer les beaux instants passés en famille, notamment ceux avec son célèbre papa Jacques, mort en 2018 à l'âge de 77 ans, après une longue maladie.

C'est une magnifique photo intime, en noir et blanc, que la fille de Jacques Higelin a choisi de partager avec les 73 000 personnes qui la suivent sur Instagram. Izïa, adorable bébé, y apparaît en studio avec son papa. La future chanteuse et comédienne regarde son papa avec les yeux d'un amour éternel, celui qui traversera toutes les épreuves, même les plus difficiles.

Izïa Higelin n'a pas seulement publié cette photo déjà suffisamment forte en elle-même, elle l'a accompagnée d'un texte qui explique en quoi le deuxième anniversaire de la mort de son père est si particulier. La petite soeur d'Arthur H avait des plans pour le 6 avril 2020, mais ils ont été mis à mal à cause de la pandémie de coronavirus et le confinement. "Je devais être à Calvi aujourd'hui, pour les deux ans de ton départ. Je serais montée à La Croix des Autrichiens déposer des prières et des pensées pour toi. Mais confinée dans mes souvenirs, tu es là, tu es partout où je regarde", a-t-elle expliqué. Maniant aussi bien les mots que son papa, Izïa Higelin a conclu ainsi : "J'entends ta voix, je sens tes grandes mains qui entourent mon visage. Mon étoile, mon amour, mon dragon de métal. Tu me manques tant, plus fort que tout."