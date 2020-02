Izïa Higelin avec son fils en tournée: adorable photo de son "nouveau stagiaire"

Izïa Higelin prouve que la vie de jeune maman n'est pas incompatible avec celle d'artiste. La chanteuse de 29 ans est en tournée pour son dernier album Citadelle sorti en octobre 2019. Et plutôt que de prendre la route seule, la fille du défunt Jacques Higelin a choisi de partir avec celui qui la comble de bonheur depuis un an et demi : son fils.

Mercredi 12 février 2020, Izïa Higelin a publié une photo de sa tournée sur sa page Instagram, mettant en avant ses produits merchandising mais pas que. "Ce soir nous sommes à Limoges et demain à Saint-Etienne. C'est complet et on a un nouveau stagiaire au merch ! Profitez-en il sait pas très bien compter (Vous pouvez aussi trouver tout ça sur la boutique en ligne :) BISOUS", a commenté la jeune chanteuse et comédienne. Ce nouveau stagiaire qui pose dans un coffre n'est autre que son fils. Le petit garçon à la jolie chevelure dorée apparaît de dos, habillé d'un sweatshirt à capuche gris clair. Cette adorable photo n'a pas été prise par n'importe qui mais par le photographe et compagnon d'Izïa Higelin, Bastien Burger.