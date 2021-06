Guy Bedos aurait eu 86 ans : sa fille Victoria lui dédie un souvenir bourré d'émotions

Inutile de rappeler les multiples polémiques qu'il a provoquées pendant que le pays était en berne. A force de mots virulents et de commentaires haineux à son égard, le réalisateur avait fini par prendre une décision radicale. "Aujourd'hui, conscient des limites de l'expression directe et de la perversion médiatique qu'elle provoque, j'ai décidé de quitter les réseaux sociaux afin de me consacrer exclusivement à mon travail, annonçait-il au mois de janvier. Lui seul sera désormais autorisé à exprimer le regard que je pose sur notre société, nos stupeurs et nos doutes. J'ai goûté à cette violence et je l'ai détestée." Depuis, il ne publie que peu de choses en ligne, pour la plupart liées au cinéma. Le travail de deuil se fait aussi, après tout, loin des écrans...