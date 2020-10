Nicolas Bedos "excessif" et "irresponsable", il justifie encore son texte anti-masques

C'est un cri du coeur

Son pamphlet, partagé en masse sur les réseaux sociaux, a été rédigé dans des conditions très spéciales. Quand Nicolas Bedos a sommé les citoyens français de "vivre quitte à en mourir", il sortait à peine d'une messe hommage rendu à son parrain, l'homme de lettres Jean-Loup Dabadie. Et il n'avait pas pu profiter de lui pendant ses dernières heures, ni même s'approcher de lui. Une souffrance qui l'a à nouveau frappé quand son père, Guy Bedos, est mort le 28 mai. "Mais quand je sors dans la rue, il y a des gens qui ont compris parce qu'ils suivent mon compte Instagram, a rappelé le comédien de 41 ans. Ils savent dans quelle période de ma vie je me trouve, ils savent que je n'ai pas pu accompagner mes proches, que mon père est en partie parti à cause du confinement et de sa solitude imposée. Ils savent que c'est un cri du coeur." Il faudra peut-être remettre un masque, cela dit, pour pouvoir continuer à en pousser...