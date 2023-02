Arthur H, sa compagne Léonore "impitoyable" avec lui : "J'étais un peu heurté..."

Il revient enfin sur les devants de la scène. Le 17 février 2023, Arthur H dévoile son 12ème album intitulé La Vie. Deux ans après son précédent opus, l'artiste révèle au public une nouvelle facette plus jazz de son oeuvre à l'aide d'une poignée de titres inédits. Cette ode à la musique, il l'a travaillée en s'isolant, partant en solitaire un temps dans la nature pour être seul face à ses rêves. Mais il l'avoue tout net : rien n'aurait été pareil sans les interventions de sa compagne, la plasticienne sonore Léonore Mercier qui partage son quotidien depuis 2015.

Léonore est exigeante et très à l'écoute de ses sensations

Leur histoire d'amour ne les empêche pas de se confronter l'un à l'autre, parfois, en l'honneur de l'art. "Je travaille mes idées avec Léonore, qui, par chance, est impitoyable car exigeante et très à l'écoute de ses sensations, explique le frère d'Izïa Higelin. Dans la vie, il est rare et précieux d'avoir des critiques vraiment rigoureuses et bien exprimées. Les compliments sont agréables, mais ne servent pas à grand chose." S'il est heureux de pouvoir compter sur sa partenaire de vie, le chanteur de 56 ans a parfois eu du mal à encaisser le choc de certains de ses propos.

Merde, elle avait raison !

"Ça ne me parle pas", lui aurait-elle dit, parfois, après avoir écouté ses premiers jets. "Au bout d'un moment, j'étais un peu heurté, se souvient-il J'arrivais tout joyeux avec ma chanson d'amour, perché sur mon nuage de création, et elle n'étais pas convaincue. Parfois, je lui tenais tête. Deux jours après, je modifiais le texte, et me disais 'Merde, elle avait raison !' Son regard m'a aiguillonné."

Avant d'être en couple avec Léonore Mercier, Arthur H vivait une romance avec la bassiste Alexandra Mikhalkova. Il l'avait même épousée sur scène, en 1998 à Los Angeles, et avait eu avec elle ses deux filles, l'autrice-compositrice et interprète Marcia Higelin ainsi que la rappeuse Liouba.

