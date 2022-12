Sofiane Bennacer accusé de viols : "scandalisé", un célèbre proche de Valeria Bruni-Tedeschi sort du silence

Je suis scandalisé que l'on mette en couverture ce jeune homme

Pour Vincent Perez, Valeria Bruni-Tedeschi est plus qu'une simple amie, elle fait partie de la famille. C'est pourquoi le traitement médiatique du film Les Amandiers, et du documentaire qui l'accompagne Des amandiers aux amandiers, le rend complètement fou. "Certaines accusations, ou réinterprétations du documentaire, me font sourire, et m'attriste en même temps, car il démontre une forme de censure latente qui gagne du terrain, une auto-censure contre laquelle tu t'es toujours battue. Contre laquelle il faut se battre, explique-t-il. Je suis scandalisé que l'on mette en couverture ce jeune homme, et de le condamner avant même qu'il soit jugé. Je n'appelle pas cela le droit à la parole, mais un excès, un abus de pouvoir. Laissons la justice effectuer son travail, même si elle est lente parfois, complexe."

Sofiane Bennacer reste présumé innocent des faits qui lui sont reprochés jusqu'à la clôture définitive de l'affaire.