"C'est délicat et douloureux" : Sofiane Bennacer accusé de viols, sa partenaire Nadia Tereszkiewicz se confie

Retenez bien son nom et son visage : cette jeune comédienne devrait, sans aucun doute, jouer les premiers rôles du cinéma français dans un avenir très proche ! Sacrée meilleur espoir féminin ce vendredi soir lors de la cérémonie des César, Nadia Tereszkiewiecz, qui interprète une Stella plus vraie que nature dans Les Amandiers de Valeria Bruni-Tedeschi, est l'une des pépites de l'année 2022.

Un film qu'elle a fièrement représenté... toute seule : nommé 7 fois, notamment pour le César du meilleur film, il n'a décroché qu'une seule statuette, laissant tout le reste à La Nuit du 12 et L'Innocent. Mais pas de quoi la faire paniquer : la jeune femme de 26 ans, qui a parfaitement les pieds sur terre, sait comment gérer cette carrière qui monte.

Et n'a pas oublié les nombreuses polémiques qui ont émaillé la sortie du long-métrage dont elle est l'héroïne : en novembre dernier, alors que le film faisait sa sortie en salles, les médias avaient révélé que son partenaire Sofiane Bennacer venait d'être mis en examen pour viols et violences sur conjoint, après une plainte en 2021 et le témoignage de quatre femmes.

Un véritable scandale pour l'acteur, qui avait nié ces accusations et avait été défendu par la réalisatrice, également sa compagne, Valeria Bruni-Tedeschi. Et sur lequel la jeune Nadia ne s'était pas encore exprimée. Interrogée par Paris Match cette semaine, elle a fini par le faire, encore touchée : "C'est si délicat d'en parler et douloureux, moi qui préférerais défendre les mois de travail passés sur le film. Que dire d'autre, si ce n'est de laisser la justice faire son oeuvre ?"

Ils ont voulu me séparer de mon coeur...

Si la justice n'a pas encore délibéré sur le sort du jeune homme, pour qui le parquet avait demandé une détention provisoire mais que le juge des libertés et de la détention a finalement laissé libre en attente du procès, l'Académie des César a quant à elle statué sur son sort très rapidement.

Déjà impliquée dans une énorme polémique avec Roman Polanski en 2020, elle avait en effet décidé d'exclure le jeune homme de sa liste des Révélations, provoquant la colère de sa compagne, qui a publié un message équivoque au lendemain de la cérémonie. Postant une photo du couple en train de se câliner, elle avait légendé d'une phrase équivoque : "Ils ont voulu me séparer de mon coeur..."

Sofiane Bennacer reste présumé innocent des faits reprochés jusqu'au jugement définitif de cette affaire.