Sofiane Bennacer accusé de "viols et violences" : Le compagnon de Valeria Bruni Tedeschi prend une grande décision

Pas de César pour lui

Alors que Le Parisien assure que le jeune homme, qui était pré-nommé pour le César du meilleur espoir, a décidé de se retirer de la course à la statuette, le principal intéressé nie cette information à travers un post sur Instagram. Sur le réseau social, ce mercredi 23 novembre, il s'est saisi de son compte pour faire entendre sa version des faits. "En réponse à ce journal de menteur, commence le comédien dans ce long texte. Moi, j'avais un coeur. Et on m'a craché dessus, humilié et harcelé. On m'a bien fait comprendre que ma place n'était pas dans ce milieu." Sofiane Bennacer évoque les messages racistes qu'il reçoit et parle de "faux témoignages". "La personne qui porte plainte m'a harcelé deux ans après notre relation pour que l'on se remette ensemble. J'ai des messages qui font part de son harcèlement à mon égard", fait-il savoir. Et rappelle son innocence. Il assure aussi qu'il continuera sa course au César. "Je vais peut-être me faire boycotter par le cinema. De toute façon, je me suis fait humilier au plus profond de mon âme. C'est pourquoi je décide de continuer à concourir pour les Césars. Ce sera la dernière fois que je m'exprimerai sur le sujet avant ma victoire au tribunal", exprime-t-il.

Sofiane Bennacer reste présumé innocent des faits qui lui sont reprochés jusqu'à la clôture définitive de l'affaire.