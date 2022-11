César 2023 : La liste des Révélations dévoilée, qui va succéder à Anamaria Vartolomei et Benjamin Voisin ?

Ce mercredi 16 novembre, le Comité Révélations de l'Académie des César, composé de 18 directrices et directeurs de casting et renouvelé annuellement, s'est réuni pour établir la liste des des 16 comédiennes et comédiens qui participeront à la soirée des Révélations, qui se tiendra le 16 janvier 2023. " Dans une volonté de protection des plus jeunes, le Comité a souhaité privilégier les interprètes de 16 ans ou plus", a tenu à préciser l'Académie des Arts et Techniques du Cinéma, avec son partenaire officiel Chanel, dans un communiqué.

Il est également mentionné que "cette liste sera transmise à titre d'information à l'ensemble des membres de l'Académie dans le cadre de leur vote pour les César 2023 du Meilleur Espoir Féminin et du Meilleur Espoir Masculin". Deux prix prestigieux, déjà remportés par le passé par des acteurs devenus aujourd'hui des poids lourds du cinéma français comme Louis Garrel ou Sophie Marceau. Mais en attendant, ils doivent tous convaincre lors de cette fameuse soirée des Révélations.

Pour ce faire, ils seront accompagnés par la réalisatrice Audrey Diwan (qui a remporté le Lion d'Or à la Mostra de Venise en 2021 pour son film L'Évenement) et figureront dans un court-métrage qui sera ainsi dévoilé lors de cette soirée le 16 Janvier prochain. À noter que "Le film et les photographies réalisés par Audrey Diwan seront mis à disposition de l'ensemble des médias et des salles de cinéma, et diffusés sur l'ensemble des réseaux sociaux de l'Académie afin que le grand public puisse les découvrir".

Les nominés sont...

Reste à savoir désormais qui succédera à Anamaria Vartolomei (sacrée pour L'Événement) et Benjamin Voisin (couronné pour Illusions perdues).

Révélations 2023 – Les comédiennes : Marion Barbeau dans En corps, Clara Bretheau dans Les Amandiers, Louise Chevillotte dans Le Monde après nous, Lina El Arabi dans Les Meilleures, Tracy Gotoas dans L'Horizon, Kayije Kagame dans Saint Omer, Hélène Lambert dans Ouistreham, Lou Lampros dans Ma nuit, Julie Ledru dans Rodéo, Guslagie Malanda dans Saint Omer, Rebecca Marder dans Une jeune fille qui va bien, Joely Mbundu dans Tori et Lokita, Nadia Tereszkiewicz dans Les Amandiers, Capucine Valmary dans Le Torrent, Mallory Wanecque dans Les Pires, Souheila Yacoub dans Entre les vagues.

Révélations 2023 - Les comédiens : Mohamed Belkhir / MB14 dans Tenor, Sofiane Bennacer dans Les Amandiers, Adam Bessa dans Harka, Bastien Bouillon dans La Nuit du 12, Shaïn Boumedine dans Placés, Gimi Covaci dans Mi iubita mon amour, Stefan Crepon dans Peter Von Kant, Dimitri Doré dans Bruno Reidal, confession d'un meurtrier, Romain Eck / Cookie Kunty dans Trois nuits par semaine, Aurélien Gabrielli dans Le Monde après nous, Khalil Gharbia dans Peter Von Kant, Max Gomis dans La Gravité, Paul Kircher dans Le Lycéen, Pablo Pauly dans Trois nuits par semaine, Théodore Pellerin dans La Dérive des continents (au sud), Maël Rouin-Berrandou dans Mes frères et moi.