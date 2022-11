Sofiane Bennacer : Le compagnon de Valeria Bruni-Tedeschi mis en examen pour viols et violences sur plusieurs ex-compagnes

Sofiane Bennacer, qui joue l'un des rôles principaux du film Les Amandiers de Valeria Bruni-Tedeschi, avec qui il est actuellement en couple, venait d'être sélectionné par le Comité de l'Académie des Césars pour figurer dans la liste des Révélations de l'année 2023. Une nomination qui a été houleuse d'après Le Parisien, les directeurs de casting présents se sont disputés sur son cas en raison des rumeurs d'agressions sexuelles qui planaient depuis plusieurs mois sur le comédien.

Sofiane Bennacer est actuellement dans la tourmente puisque Le Parisien vient de révéler qu'il a été mis en examen en octobre dernier pour viols et violences sur conjoint par un juge de Mulhouse (Haut-Rhin) et placé sous contrôle judiciaire. C'est Edwidge Roux-Morizot, la procureure de la République de Mulhouse, qui a confirmé cette information auprès du quotidien.

Ce dernier rapporte également que le parquet avait requis un mandat de dépôt à l'encontre de l'acteur mais le juge des libertés et de la détention (JLD) l'a finalement laissé sous contrôle judiciaire. Il a, en revanche, interdiction de rencontrer l'ensemble des plaignantes et des témoins du dossier. Sans oublier qu'il lui est désormais interdit de se rendre à Strasbourg, à Mulhouse, mais aussi à Paris et dans la région parisienne.

Une sanction très embarrassante pour un acteur en pleine période de promotion du film sorti le 16 novembre. Son contrôle judiciaire l'empêche également de rencontrer sa compagne actuelle, Valeria Bruni-Tedeschi, qui a été entendue comme témoin dans ce dossier.

Quatre femmes ont témoigné

Cela faisait plusieurs mois que des rumeurs d'agressions sexuelles planaient autour de lui. D'après Le Parisien, toujours, l'affaire pour laquelle il est jugé a démarré début 2021 avec la plainte pour viol d'une de ses anciennes compagnes : une apprentie comédienne qui avait fréquenté comme lui l'école de Théâtre La Filature à Mulhouse (Haut-Rhin). "C'est dans les coulisses de cet établissement culturel réputé du Haut-Rhin que le couple se serait formé avant de rejoindre en 2019 le Théâtre National de Strasbourg (TNS)", précisent nos confrères.

Depuis, les témoignages de trois autres jeunes femmes ont été recueillis. Toutes, dont une certaine Juliette B., "décrite comme fragile", ont évoqué une liaison sous emprise, au cours de laquelle des relations non consenties auraient eu lieu. Une quatrième femme, vivant aujourd'hui à Paris, a dénoncé quant à elle des violences physiques commises à son encontre par l'acteur, qui a également été mis en examen pour ces faits.

A noter qu'en octobre dernier, à la suite de cette décision judiciaire, le comédien, qui nie toutes ces accusations en bloc, a porté plainte pour diffamation contre ses accusatrices

Sofiane Bennacer reste présumé innocent des faits qui lui sont reprochés jusqu'à la clôture définitive de l'affaire