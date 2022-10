Louis Garrel papa d'Oumy avec Valeria Bruni-Tedeschi : drôle de confidence de sa fille ado dévoilée...

Pour la sortie de sa nouvelle réalisation, L'Innocent, Louis Garrel multiplie les rendez-vous avec les médias. Il a été reçu par l'équipe de Nagui sur France Inter pour La Bande originale le 11 octobre, répondant aux questions de l'animateur et ses acolytes, au côté de l'une des actrices de son long métrage, Noémie Merlant. Au cours de cette rencontre, l'artiste était ravi de partager ses confidences avec les auditeurs et s'est même épanché avec humour et tendresse sur sa fille Oumy, qu'il a adoptée avec son ex-compagne Valeria Bruni-Tedeschi.

C'est en parlant des César et du jour où il a remporté le prix en 2006 pour Les Amants réguliers réalisé par son père Philippe que Louis Garrel a raconté une anecdote sur sa fille ado Oumy. "Lors des César, on ne se prépare pas vraiment", explique l'artiste qui ne voulait pas se taper la honte devant lui-même. "J'avais juste préparé une petite phrase au cas où", explique-t-il. "Donc je suis monté sur scène, j'ai bredouillé un truc nul. (...) Et à la fin, j'ai sorti ma punchline : 'Maman j'ai pas mon bac, mais j'ai mon César.' (...) Et là ma fille de 12 ans me dit : papa tu sais que tu as percé sur Tiktok. Ta phrase aux César ressort comme un même...", raconte-t-il sur France Inter.